Команда New Kids Turbo стала победителем фиджитал-игр по скейтбордингу

Фиджитал-игры по скейтбордингу прошли впервые

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Российская команда New Kids Turbo стала победителем фиджитал-игр в соревнованиях по скейтбордингу. Турнир завершился 15 июля в Казани.

В финале команда набрала 236,50 очка. Второе место заняла российская команда "Трое из ларца" (183,50 балла). Третьей стала аргентинская команда Latino Gang (143,50).

Победитель заездов определялся по сумме четырех лучших оценок команды, которые были получены на физическом и цифровом этапах. В случае равенства очков победитель определяется по высшей оценке, полученной командой в финале физического этапа. Фиджитал-игры по скейтбордингу прошли впервые.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface). Седьмые фиджитал-игры прошли с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства и гонки дронов).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.