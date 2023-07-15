15 июля, 15:24
Фиджитал-спорт

Посетители VK Fest познакомились с фиджитал-спортом, сыграв в видеоигры и баскетбол

© Андрей Карташов/ ТАСС

В Москве фестиваль проходит в течение двух дней

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Площадка "Игр будущего" стала одной из самых популярных у посетителей VK Fest в первый день фестиваля в Москве. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Посетители выстраивались в очереди, чтобы познакомиться с фиджитал-спортом. На стенде "Игр будущего" они могли сыграть в видеоигры, а на открытом воздухе сыграть в баскетбол или принять участие в танцевальном конкурсе Just Dance. Стенд посетил президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

С 14 по 15 июля в Казани прошли Восьмые фиджитал-игры, участники выступали в соревнованиях по скейтбордингу. Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

VK Fest в 2023 году организовывается в пяти городах страны. Во Владивостоке он прошел 17 июня, в Новосибирске - 24 июня, в Санкт-Петербурге - 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) - 8 июля. В столице фестиваль проходит в течение двух дней - 15 и 16 июля. 

Теги:
Фиджитал-спорт
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