15 июля, 15:54
Единая лига ВТБ

Баскетболист Фридзон покинул "Зенит"

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Виталий Фридзон
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В составе петербургской команды спортсмен стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году

ТАСС, 15 июля. Семикратный чемпион Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон покинул петербургский "Зенит". Об этом в субботу сообщила пресс-служба клуба.

Фридзон выступал за "Зенит" с 2020 года, в составе команды он стал победителем Единой лиги ВТБ в 2022 году. Ранее Фридзон играл за подмосковные "Химки", столичный ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань". Всего россиянин выиграл Единую лигу ВТБ семь раз, в 2016 году в составе ЦСКА он стал чемпионом Евролиги.

В составе сборной России Фридзон принимал участие в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, на лондонской Олимпиаде (2012) он стал бронзовым призером. Также вместе с национальной командой Фридзон выиграл бронзу чемпионата Европы 2011 года. 

© Информационное агентство ТАСС
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