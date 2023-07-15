15 июля, 16:22,
обновлено 15 июля, 16:25
Футбол в России

"Зенит" обыграл ЦСКА и в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Сергей Бобылев/ ТАСС
Защитник ЦСКА Виллиан Роша и нападающий "Зенита" Матео Кассьерра
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Петербургская команда победила в серии пенальти

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Олимпбет - Суперкубка России по футболу. Встреча прошла в субботу на "Ак Барс - Арене" в Казани.

Основное время матча завершилось безголевой ничьей. В серии пенальти "Зенит" оказался сильнее со счетом 5:4, решающий 11-метровый реализовал защитник Роберт Ренан.

"Зенит" стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в истории и обошел ЦСКА по этому показателю. Ранее сине-бело-голубые выигрывали трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах. ЦСКА становился обладателем Суперкубка России семь раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018). 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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