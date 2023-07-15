Матыцин назвал ралли "Шелковый путь" огромным международным проектом

Министр спорта России отметил, что хотел бы попробовать себя во всех классах ралли

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ралли-марафон "Шелковый путь" является не просто соревнованием, это огромный международный проект. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Владимир Геннадьевич [Чагин] показал мне все классы автомобилей ралли "Шелковый путь". Чувствую гордость за нашу страну, водители и штурманы - настоящие герои, справились с перепадом температур. Ралли носит настоящий международный характер, в зачете грузовиков победили наши белорусские друзья. Я считаю, что это хорошо для развития спорта, для конкуренции, для модернизации автомобилей. Это не просто соревнование, это огромный международный проект, и мы всегда рады гостям", - сказал Матыцин.

"Я бы хотел попробовать все классы на ралли. Я видел грузовики, это такая мощь, энергия. Но потом я увидел мотоциклы, это настоящие герои, они одни сами себе должны выбирать маршрут. Каждый класс по-своему интересен, я бы попробовал все", - добавил министр.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка прошла с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.