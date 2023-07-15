Семин считает, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство с "Зенитом" в следующем сезоне

Армейцы в серии пенальти уступили петербуржцам в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче за Олимпбет - Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита" показал, что является сильной командой и в следующем сезоне сможет бороться за победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

15 июля ЦСКА уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России: основное время матча закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были игроки "Зенита" - 5:4.

"Что касается качества игры, то обе команды были очень хорошо подготовлены. На мой взгляд, по голевым моментам небольшое преимущество было у ЦСКА. А одиннадцатиметровые - это лотерея, а в ней удача чаще всего улыбается сильнейшему", - сказал Семин.

"На мой взгляд, ЦСКА может очень серьезно соперничать с "Зенитом" в чемпионате и бороться за золото, у армейцев очень сильная команда. ЦСКА очень хорошо укомплектован, сильна оборона, хороший вратарь. Если они решат вопрос в атаке с нападающими, то у армейцев будут большие шансы опередить "Зенит", - добавил он.

Первые матчи в новом сезоне РПЛ ЦСКА и "Зенит" проведут 22 июля. ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Зенит", являющийся действующим чемпионом страны, в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород".