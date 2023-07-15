15 июля, 17:14
Футбол в России

Данни назвал победу "Зенита" в Суперкубке России по футболу отличным началом сезона

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России в серии пенальти обыграл столичный ЦСКА

ТАСС, 15 июля. Победа петербургского футбольного клуба "Зенит" в Олимпбет - Суперкубке России является отличным началом нового сезона для команды. Такое мнение в субботу "Спорт-Экспрессу" высказал бывший футболист "Зенита" португалец Мигел Данни.

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России обыграл столичный ЦСКА со счетом 5:4 в серии пенальти (основное время - 0:0).

"Считаю победу в суперкубке отличным стартом сезона. Всегда приятно начинать его с трофея. Поздравляю "Зенит ", - сказал Данни.

"Зенит" в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. По этому показателю петербургская команда вышла на первое место, обойдя ЦСКА, у которого семь побед в турнире. 

Теги:
Российский футбол
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