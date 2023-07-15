Нападающий "Зенита" Сергеев считает победу в Суперкубке России важной для команды

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России обыграл столичный ЦСКА со счетом 5:4 в серии пенальти

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Победа в Олимпбет - Суперкубке России по футболу является важной для игроков петербургского "Зенита" и является хорошим началом нового сезона. Такое мнение ТАСС в субботу высказал нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев.

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России обыграл столичный ЦСКА со счетом 5:4 в серии пенальти (основное время - 0:0).

"Привык ли "Зенит" к кубкам? Я думаю, что все, кто играет в "Зените", привыкли, но надо держать марку, самое главное, что сейчас выиграли. Тяжело каждую игру, наши конкуренты - все 15 команд. Сегодня был на нашем пути ЦСКА, думаю, что разберем, где получилось, где нет. Самое главное, что выиграли", - сказал Сергеев.

"ЦСКА - хорошая и организованная команда, не зря они играли за суперкубок с нами. Да, это важная победа для нас, хороший старт нового сезона", - добавил он.

"Зенит" выиграл Суперкубок России в четвертый раз подряд. Первую игру сезона-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) команда проведет 22 июля выездным матчем против "Пари Нижний Новгород".