Футболист "Зенита" Малком рассказал, что не очень доволен своей игрой в Суперкубке России

В субботу "Зенит" в восьмой раз выиграл Суперкубок России

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком остался недоволен своей игрой в матче за Олимпбет - Суперкубок России по футболу против столичного ЦСКА, однако считает, что победа команды важнее индивидуальных показателей. Об этом он рассказал в субботу журналистам.

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России обыграл столичный ЦСКА со счетом 5:4 в серии пенальти (основное время - 0:0).

"Сейчас у меня самые лучшие ощущения, какие еще могут быть? Еще один титул, плюс один кубок в коллекцию - в личную и в командную. Очень важно продолжать побеждать, хотели начать сезон с победы, рад, что это случилось", - сказал Малком.

"Не совсем доволен своей игрой, знаю, что мог бы проявить себя лучше сегодня. Но это финал, обе команды бились с первых минут, мы прекрасно понимали, что защита ЦСКА очень квалифицированная, не будет давать мне много свободного пространства. Так что не то чтобы доволен сегодня собой, но самое главное, что мы победили, что везем кубок в Петербург", - добавил он.