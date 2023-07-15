Футболист "Зенита" Малком считает, что в России много команд лучше ЦСКА

Нападающий сине-бело-голубых назвал главными конкурентами своей команды "Ростов" и "Спартак"

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не является главным конкурентом для петербургского "Зенита". Такое мнение в субботу журналистам высказал нападающий сине-бело-голубых Малком.

"Можно ли говорить, что ЦСКА главный конкурент "Зенита" в следующем сезоне? Мое личное мнение, что есть много команд, которые лучше ЦСКА в России, поэтому я не думаю, что ЦСКА наш главный конкурент. Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел их последние игры - выбивают мяч и стараются за него зацепиться, поэтому не могу сказать, что это наши главные конкуренты", - сказал Малком.

"Повторюсь, что, на мой взгляд, есть много команд, которые превосходят ЦСКА. Какие? Это "Спартак" и "Ростов", потому что это те команды, которые стараются играть в зрелищный футбол, тренеры ставят комбинационную игру. Это хорошо для российского чемпионата, который, насколько я понимаю, часто критикуют за отсутствие зрелищной игры. "Спартак" и "Ростов" здорово строят игру, для меня они лучше", - добавил нападающий.

15 июля "Зенит" в Казани в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата страны "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 70 очков. ЦСКА занял вторую строчку с 58 очками.