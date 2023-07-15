Футболисты "Торпедо" обыграли махачкалинское "Динамо" в матче открытия Первой лиги

"Динамо" провело первый матч под руководством Курбана Бердыева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московское "Торпедо" дома со счетом 2:0 обыграло махачкалинское "Динамо" в стартовом матче Мелбет - Первой лиги сезона-2023/24. Встреча прошла в субботу на московском стадионе "Лужники".

Голы забили Роман Юзепчук (32-я минута) и Игорь Лебеденко (34).

"Динамо" провело первый матч под руководством Курбана Бердыева, который возглавил команду 9 июля. С декабря 2022 по апрель 2023 года Бердыев возглавлял "Сочи", с 2001 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й Бердыев тренировал казанский "Рубин", с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды - суперкубок страны. В сезоне-2015/16 "Ростов" под руководством Бердыева завоевал серебряные награды чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов. По информации "Спорт-экспресса", Бердыев подписал бессрочный контракт с "Динамо".

"Торпедо" в прошлом сезоне выступало в Мир - Российской премьер-лиге. Команда заняла последнее, 16-е место, набрав 13 очков в 30 матчах.

В следующем туре "Торпедо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками" 24 июля, "Динамо" 23 июля на выезде встретится с тульским "Арсеналом".