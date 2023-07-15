Вратарь "Зенита" Кержаков рассказал, что не готовился к серии пенальти в Суперкубке России

15 июля "Зенит" обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России со счетом 5:4 в серии пенальти, Михаил Кержаков отразил два удара

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Михаил Кержаков не готовился к серии пенальти перед матчем за Олимпбет - Суперкубок России против московского ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам в субботу.

15 июля "Зенит" обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России со счетом 5:4 в серии пенальти (основное время - 0:0). Кержаков отразил два 11-метровых удара.

"ЦСКА очень хорошо играл, компактно, встречали нас, не давали пространства, рубились. Сейчас я чувствую себя уставшим, когда отдохну, наверное, будут какие-то положительные эмоции", - сказал Кержаков.

"Оставлял ли себе подсказки на серию пенальти? Нет, ничего не было, [действовал] интуитивно. Я посмотрел кто как бьет до этого, но действовал чисто по интуиции", - добавил он.