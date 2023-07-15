"Огромный международный проект". В Москве прошел финиш ралли "Шелковый путь"

Гонщики преодолели 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Церемония финиша ралли "Шелковый путь" прошла в Москве в субботу. Мероприятие состоялось на Васильевском спуске.

Ралли началось 6 июля в Казани. Экипажи преодолели 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В рамках 13-го издания маршрут ралли "Шелковый путь" впервые в истории прошел через горные трассы Южного Урала, также гонщики побывали в Магнитогорске, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

В соревновании приняли участие представители 23 стран. При этом на старт ралли вышли спортсмены не только из дружественных стран, но и гонщики из Латвии, Литвы, Франции, Швейцарии и других европейских государств. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что ралли "Шелковый путь" показало, что его участники являются единой международной семьей.

"Уважаемые друзья, мы находимся в центре нашей великой страны. От имени Минспорта хочу поблагодарить всех участников. В соревнованиях принимали участие представители 23 стран, это говорит о том, что мы большая спортивная семья великих народов. Желаю процветания каждой стране, всем здоровья и удачи", - сказал Матыцин.

"Настоящие герои"

Перед стартом церемонии руководитель ралли, семикратный победитель "Дакара" Владимир Чагин показал Матыцину транспорт участников гонки. Министр остался под впечатлением от увиденного и рассказал, что хотел бы попробовать свои силы во всех классах, которые представлены на ралли.

"Я чувствую гордость за нашу страну, водители и штурманы - настоящие герои, справились с перепадом температур. Это не просто соревнование, это огромный международный проект, и мы всегда рады гостям. Владимир Геннадьевич [Чагин] показал мне все классы автомобилей ралли "Шелковый путь", и я бы хотел попробовать все классы на ралли", - отметил министр спорта.

Матыцин и Чагин награждали победителей ралли во всех зачетах. Главной сенсацией гонки стала победа пилота белорусской команды МАЗ Сергея Вязовича, так как до этого в ралли побеждали только пилоты "Камаз-мастера". Вместе с Вязовичем на подиум вышел весь состав белорусской команды.

"МАЗ в первый раз принял участие [в ралли "Шелковый путь"] в 2010 году, и сегодня мы стали, наконец, победителями этой сложнейшей гонки, в сложнейших погодных условиях. Уверен, все думали, что мы будем отсиживаться в обороне, но мы пошли в атаку по скользкой дороге", - рассказал журналистам Вязович.

Матыцин также отметил победу белорусской команды, подчеркнув, что их успех послужит развитию конкуренции в спорте. "В зачете грузовиков победили наши белорусские друзья. Я считаю, что это хорошо для развития спорта, для конкуренции, для модернизации автомобилей", - сказал министр спорта.

Многие иностранные пилоты отмечали атмосферу дружбы на соревнованиях, а также признавались в любви к России. "Всем привет, меня зовут Хоу Хунин, я приехал из Китая. Сегодня я завершил ралли "Шелковый путь". Мне все понравилось, я очень люблю Россию", - сказал китайский гонщик, выступавший за "Камаз-мастер".