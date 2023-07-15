Атмосфера праздника. "Зенит" и ЦСКА открыли футбольный сезон матчем за Суперкубок России

"Зенит" победил в серии пенальти и выиграл трофей в рекордный восьмой раз

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в субботу победил московский ЦСКА и стал обладателем Олимпбет - Суперкубка России. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани в присутствии 40 876 зрителей.

Этот матч дал старт новому сезону в России. Основное время игры завершилось безголевой ничьей. В серии пенальти "Зенит" оказался сильнее со счетом 5:4, решающий 11-метровый реализовал бразильский защитник Роберт Ренан. У ЦСКА пенальти не реализовали Милан Гайич и Никита Ермаков, оба удара отразил голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. У петербуржцев пенальти не забил Иван Сергеев, удар которого отбил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Матчу предшествовала специальная развлекательная программа. Вокруг арены были установлены зоны уличного и пляжного футбола. В первой болельщики, которые прошли отбор, приняли участие в турнире по одной из разновидностей уличного футбола "панне". Соревнования проходят в круглой площадке, для победы нужно забить больше голов или "прокинуть" мяч между ног сопернику. В зоне пляжного футбола болельщики могли поучаствовать в играх по этому виду спорта, а также отдохнуть на шезлонгах в песочной зоне. Около арены была установлена фотозона, каждый желающий мог сфотографироваться с трофеем Суперкубка России.

По традиции Российского футбольного союза (РФС), который является организатором матча, перед игрой выступили артисты, представляющие команды. Москву представила группа "Монгол Шуудан", которая исполнила песню "Москва" на стихи поэта Сергея Есенина, Санкт-Петербург был представлен песней WWW группы "Ленинград". Вместе с основными исполнителями от "VK Музыки" были организованы выступления DJ Smash и Тоси Чайкиной. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров также выступил после церемонии награждения. Перед началом игры символические удары нанесли болельщик ЦСКА репер Баста и поддерживающий "Зенит" Шнуров.

Сама игра была не очень интенсивной по числу опасных моментов, что сказалось итоговом счете. В первом тайме форвард ЦСКА Федор Чалов попал в перекладину, перед перерывом еще один шанс был у защитника армейского клуба Бахтиёра Зайнутдинова, он пробил по воротам со штрафного удара, но удар отбил Кержаков. Во второй тайме московская команда продолжила давить и создала один из самых ярких моментов - после подачи Зайнутдинова в штрафной Гайич бил с шести метров, но мяч отбил Кержаков. На 70-й минуте нападающий "Зенита" Густаво Мантуан упал в штрафной ЦСКА после столкновения с защитником московской команды Мойзесом, главный арбитр встречи Сергей Карасев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) решил не назначать пенальти.

"Еще один титул в копилку"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что матч был тяжелым. "Конечно, тяжелый матч, игра за титул, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Остроты было очень мало в основное время, но пенальти добавили интригу и градус напряженности. Прекрасная атмосфера на стадионе. Спасибо болельщикам "Зенита" и ЦСКА за тот антураж, который они создали, дали почувствовать футбольный праздник. Тяжелейшая победа, такие матчи бывают. Самое главное, что титул у нас, что мы принесли команде, клубу еще один титул в копилочку трофеев".

Его коллега из ЦСКА Владимир Федотов отметил, что гордится командой. "Только мы знаем, насколько подготовка к этому матчу была проблемной, - сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - От своих слов не отказываюсь - горд командой, что она показала такой футбол, парни позволили сопернику нанести только два удара. Сегодня было все - и старание, и желание, и прессинг. Еще раз повторюсь - не хватило только забитого гола".

Нападающий "Зенита" Иван Сергеев считает важной победу команды в Суперкубке России. "Привык ли "Зенит" к кубкам? Я думаю, что все, кто играет в "Зените", привыкли, но надо держать марку, самое главное, что сейчас выиграли, - сказал Сергеев ТАСС. - Тяжело каждую игру, наши конкуренты - все 15 команд. Сегодня был на нашем пути ЦСКА, думаю, что разберем, где получилось, где нет. Самое главное, что выиграли. ЦСКА - хорошая и организованная команда, не зря они играли за суперкубок с нами. Да, это важная победа для нас, хороший старт нового сезона".

Нападающий "Зенита" Малком отметил, что рад победе в суперкубке. "Сейчас у меня самые лучшие ощущения, какие еще могут быть? Еще один титул, плюс один кубок в коллекцию - в личную и в командную, - сказал Малком журналистам. - Очень важно продолжать побеждать, хотели начать сезон с победы, рад, что это случилось. Не совсем доволен своей игрой, знаю, что мог бы проявить себя лучше сегодня. Но это финал, обе команды бились с первых минут, мы прекрасно понимали, что защита ЦСКА очень квалифицированная, не будет давать мне много свободного пространства".

Кержаков рассказал, что не готовился к серии пенальти. "ЦСКА очень хорошо играл, компактно, встречали нас, не давали пространства, рубились, - сказал он журналистам. - Сейчас я чувствую себя уставшим, когда отдохну, наверное, будут какие-то положительные эмоции. Оставлял ли себе подсказки на серию пенальти? Нет, ничего не было, [действовал] интуитивно. Я посмотрел кто как бьет до этого, но действовал чисто по интуиции".

Организация матча

"Ак Барс - Арена" впервые приняла матч за Суперкубок России, изначально на стадионе должна была пройти игра за Суперкубок УЕФА 2023 года, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 25 января перенес встречу в Афины. "Ак Барс - Арена" была открыта в 2013 году, на ней проводились матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018.

Президент РФС Александр Дюков считает, что старт сезона удался. "Мне показалось, что нам удалось создать атмосферу праздника, - сказал Дюков "Спорт-экспрессу". - Мы пытаемся делать из футбола праздник, чтобы он продолжался не только 90 минут. Как матч? Безусловно, серия пенальти добавляет эмоций и драматургии".

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов положительно оценил матч за Суперкубок России. "Матч был прекрасен. Я всем доволен", - сказал Митрофанов ТАСС.

"Зенит" стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в истории и обошел ЦСКА по этому показателю. Ранее сине-бело-голубые выигрывали трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах. ЦСКА становился обладателем Суперкубка России семь раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018).

Семак в четвертый раз стал обладателем Суперкубка России в качестве тренера, по этому показателю он обошел Юрия Семина, который трижды выигрывал трофей с "Локомотивом". Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, под его руководством команда пять раз подряд выиграла чемпионат России и один раз стала обладателем кубка страны.