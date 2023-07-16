Крымские футбольные клубы впервые сыграют во Второй лиге

16 июля "Севастополь" дома сыграет с командой "СКА-Ростов", а ялтинский "Рубин" на выезде встретится с клубом "Биолог-Новокубанск" из Краснодарского края

ТАСС, 16 июля. Новый сезон Леон - Второй лиги по футболу стартуют в воскресенье. Впервые участие в соревнованиях примут крымские клубы.

Вторая лига является третьим по силе дивизионом чемпионата России. В этом сезоне команды будут поделены на два дивизиона: А и Б.

Дивизион А поделен на две группы по 10 команд: "Золото" и "Серебро". Соревнования пройдут в два этапа, которые состоят из двух кругов. Первый пройдет с июля по ноябрь, второй - с марта по май или июнь. После первого этапа команды, занявшие последние четыре места в группе "Золото", меняются местами с четырьмя лучшими командами группы "Серебро", а четыре худшие команды группы "Серебро" - с победителями групп дивизиона Б.

Соревнования дивизиона Б пройдут по системе "весна - осень" (с марта по ноябрь). Осенью 2023 года состоится переходный турнир, в котором команды дивизиона Б поспорят за выход в дивизион А, повышение получат четыре клуба. Основная часть сезона в дивизионе Б начнется весной 2024 года.

По итогам сезона две лучшие команды группы "Золото" дивизиона А попадут в Первую лигу, а обладатель итогового третьего места сыграет в стыковых матчах за третью путевку с командой, которая заняла первое место по итогам первого этапа.

Участие крымских клубов

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения полуострова с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

1 июня "Севастополь" и ялтинский "Рубин" получили аттестаты для участия во Второй лиге. Крымские команды сыграют в первой подгруппе первой группы дивизиона Б. Вместе с ними сыграют "СКА-Ростов", майкопская "Дружба", "Биолог-Новокубанск" из Краснодарского края, ставропольское "Динамо" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края.

В первом туре "Севастополь" дома сыграет с командой "СКА-Ростов" 16 июля. В этот же день "Рубин" на выезде встретится с "Биологом".

В беседе с ТАСС генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый назвал возможность сыграть во Второй лиге историческим моментом. "Надеялись на это, играя для нашего зрителя, который соскучился по российскому футболу, - сказал Чалый. - Играя в чемпионате и кубке Крымского футбольного союза, мы никуда не выходили, никогда ни с кем не играли, а здесь другая ситуация, которая позволяет клубу развиваться как в спортивном плане, так и во всех остальных моментах, которые существуют в профессиональном футболе".