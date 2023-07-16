Чемпионка мира 2014 года среди юниоров в прыжках с шестом Лутковская пропустит сезон

Спортсменка занимается лечением грыжи в позвоночнике

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Победительница юниорского чемпионата мира 2014 года в прыжках с шестом Алена Лутковская не будет выступать до конца года из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье личный тренер спортсменки Владимир Шульгин.

"У Алены диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника, сейчас она занимается лечением, - сказал Шульгин. - До конца года спортсменка точно выступать не будет, но я очень надеюсь на ее возвращение в спорт".

Последний раз Лутковская принимала участие в соревнованиях 12 июня 2022 года, когда на турнире в Твери не сумела взять начальную высоту.

Лутковской 27 лет, в ее активе есть также золото юниорского чемпионата Европы 2013 года, в том же году она стала второй на юниорском мировом первенстве. На летнем чемпионате России - 2021 она заняла пятое место. Лутковская является участницей взрослого чемпионата мира 2019 года в Катаре, где с результатом 4,35 метра не сумела пробиться в финальный турнир.