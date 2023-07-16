16 июля, 06:42
КХЛ

Американский хоккеист "Салавата Юлаева" Хмелевский присоединится к команде в конце июля

Нападающий отсутствует по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хмелевский присоединится к команде в конце июля. От этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе уфимского клуба.

С 14 июля до конца месяца "Салават Юлаев" проводит сбор в Уфе, команда вышла из отпуска 11 июля.

"Хмелевский прибудет в команду в конце июля. Пока он отсутствует по семейным обстоятельствам", - сообщил собеседник агентства.

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в составе сборной США Хмелевский перешел в "Салават Юлаев" в 2022 году из "Сан-Хосе".

В сезоне-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Хмелевский в 67 матчах набрал по системе "гол+пас" 48 очков (26+22). В 6 матчах плей-офф он набрал 5 очков (4+1), став лучшим бомбардиром своей команды. В марте клуб продлил с ним контракт на год. 

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КХЛ
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