Ранее сообщалось, что бразильский "Фламенго" сделал "Зениту" предложение о переходе игрока

ТАСС, 16 июля. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо останется в команде. Комментарий футболиста приводит в воскресенье бразильский портал Coluna do Fla.

Ранее портал Globo сообщил, что бразильский "Фламенго" сделал "Зениту" предложение о переходе игрока. По информации источника, бразильский клуб был готов заплатить €15 млн 10 платежами в течение 5 лет. 14 июля генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил "Спорт-экспрессу", что клуб не получал предложений о трансфере бразильца.

"Останусь ли я в "Зените"? Да, мой контракт с клубом рассчитан еще на четыре года", - сказал Клаудиньо.

Клаудиньо 26 лет, он является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. Игрок выступает за "Зенит" с 2021 года. 22 июля "Зенит" объявил о продлении контракта с футболистом, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. 24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил футболисту российское гражданство.

16 июля "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В первом туре нового сезона Мир - Российской премьер-лиги петербуржцы 22 июля на выезде сыграют против клуба "Пари Нижний Новгород".