Победителю Кубка России в беге на 100 м Скулину сделают операцию после перелома ключицы

После пересечения финишной черты спортсмен упал и получил серьезные травмы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка России в беге на 100 метров Владислав Скулин, получивший переломы после неудачного падения на финише, будет прооперирован. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье личный тренер спортсмена Тамара Гербич.

Скулин в пятницу выиграл Кубок России в подмосковном Жуковском с результатом 10,30 секунды. После пересечения финишной черты спортсмен упал и получил серьезные травмы. Медики унесли Скулина со стадиона на носилках.

"Сейчас Владислав находится на лечении в Москве в одной из клиник Федерального медико-биологического агентства, - сказала Гербич. - В понедельник он еще раз будет осмотрен врачами, у него диагностированы закрытый перелом ключицы со смещением и перелом локтя. Ему будет обязательно сделана операция. Владислав не упал духом, находится в боевом настроении и планирует быстро восстановиться".

Скулину 21 год, на внутрироссийских соревнованиях он представляет Иркутскую область. 30 июня на молодежном чемпионате России в Екатеринбурге (до 23 лет) он выиграл серебряную медаль с результатом 10,33 секунды.