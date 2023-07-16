Футболист Мостовой назвал ЦСКА главным соперником "Зенита" в предстоящем сезоне РПЛ

В субботу петербуржцы обыграли армейцев в матче за Суперкубок России

ТАСС, 16 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА станет главным соперником действующего чемпиона страны петербургского "Зенита" в сезоне-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

16 июля "Зенит" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

"Мы вновь взяли суперкубок, хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем. Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Владимира Федотова (главный тренер ЦСКА, ранее был наставником "Сочи" - прим. ТАСС) всегда сильные. Например, когда встречались с "Сочи" - получалось тяжело. Бывает, и не выигрывали", - сказал Мостовой.

В прошлом сезоне "Зенит" занял первое место в РПЛ, набрав 70 очков в 30 встречах. ЦСКА занял второе место с 58 очками, а также стал обладателем Фонбет - Кубка России. В первом туре нового сезона РПЛ петербуржцы 22 июля на выезде сыграют против клуба "Пари Нижний Новгород", ЦСКА в тот же день в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".