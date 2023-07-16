16 июля, 08:43
ATP

Организаторы теннисного турнира в Польше попросили россиян не заявляться на соревнования

Турнир в Козерках относится к категории "Челленджер 100" и пройдет с 14 по 19 августа

ТАСС, 16 июля. Организаторы мужского турнира серии "Челленджер" в польских Козерках попросили российских и белорусских теннисистов не подавать заявки на участие в соревнованиях. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба турнира.

"Учитывая ситуацию на Украине, просим игроков, представляющих Россию и Белоруссию, не подавать заявки на турнир. Игроки, представляющие Россию и Белоруссию, не будут допущены на турнир", - говорится в заявлении организаторов.

Турнир в Козерках относится к категории "Челленджер 100". Соревнования пройдут с 14 по 19 августа.

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. 

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