В Минспорте Польши заявили, что не могут влиять на допуск россиян до турниров в стране

На соревнованиях в Варшаве, которые пройдут в конце июля, заявились три российские теннисистки

ТАСС, 16 июля. Министерство спорта и туризма Польши не имеет правовых инструментов по влиянию на допуск российских и белорусских теннисистов на турниры внутри страны. Комментарий министерства приводит в воскресенье польская газета Przeglad Sportowy, в материле о наличии российских спортсменок в заявке на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве.

В список участниц турнира входят российские теннисистки Маргарита Бетова (в девичестве Гаспарян) и Вера Звонарева, а также белоруска Александра Соснович. В списке участниц квалификации числится россиянка Валерия Савиных.

"Международные федерации, управляющие видами спорта, являются независимыми организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма Польши нет правовых инструментов влияния на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями. При этом подчеркнем, что министерство активно добивается отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров", - говорится в комментарии министерства.

Турнир в Варшаве относится к категории WTA 250 и пройдет с 24 по 30 июля. В этом году в нем примет участие первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Ранее организаторы мужского турнира категории "Челленджер 100" в польских Козерках попросили российских и белорусских теннисистов не подавать заявки на участие в соревнованиях. Турнир пройдет с 14 по 19 августа.

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.