Тарпищев призвал российских теннисистов не отказываться от участия в турнирах в Польше

Организаторы мужского турнира категории "Челленджер 100" в Козерках попросили российских и белорусских спортсменов не заявляться на соревнования

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским теннисистам не следует отказываться от планов по участию в турнирах на территории Польши, несмотря на призывы организаторов соревнований не заявляться на них. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть - надо ехать. Не пустят - будет скандал", - сказал Тарпищев.

Ранее организаторы мужского турнира категории "Челленджер 100" в польских Козерках попросили российских и белорусских теннисистов не подавать заявки на участие в соревнованиях, которые пройдут с 14 по 19 августа. В заявочном листе турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве, который пройдет с 24 по 30 июля, числятся две россиянки в основной сетке и одна - в сетке квалификации. Министерство спорта и туризма Польши заявило газете Przeglad Sportowy, что не имеет правовых инструментов по влиянию на допуск россиян и белорусов на турниры внутри страны.

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.