Футболист Жоаозиньо рассказал, что не продолжит карьеру в России

В РПЛ бразильский полузащитник выступал за "Сочи", "Краснодар" и московское "Динамо"

ТАСС, 16 июля. Бразильский полузащитник Жоаозиньо, у которого 30 июня истек срок соглашения с клубом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи", продолжит карьеру в другой стране. Об этом Жоаозиньо написал в воскресенье в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Россия - прекрасная страна, спасибо за 12 лет, которые я провел здесь. Россия подарила мне мою замечательную семью, друзей, которые всегда будут в моей жизни и в моем сердце, спасибо каждому болельщику", - написал Жоаозиньо

"Футбольный клуб "Краснодар", ты всегда в моем сердце, я рад, что был игроком этой команды, я люблю этот клуб. Мы не прощаемся, я еще долго буду надевать футболки клуба и вспоминать это прекрасное время. Спасибо "Сочи" и "Динамо", что дали возможность стать частью вашей истории", - добавил он.

Жоаозиньо 34 года, он выступал за "Сочи" с 2020 года. В предыдущем сезоне он провел за команду 27 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Ранее в РПЛ Жоаозиньо выступал за "Краснодар" и московское "Динамо". В составе "Краснодара" он стал бронзовым призером чемпионата России (2015) и финалистом кубка страны (2014).