Международная федерация плавания отложила рассмотрение вопроса о допуске россиян

Ранее World Aquatics сообщала, что бюро организации обсудит предложения рабочей группы по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования во время чемпионата мира по водным видам спорта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила рассмотрение вопроса о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на свои соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в организации.

"У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке", - говорится в заявлении организации.

Чемпионат мира в Японии проходит с 14 по 30 июля. Ранее международная федерация сообщала, что бюро организации во время турнира обсудит предложения специальной рабочей группы, которая весной начала разрабатывать план возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования World Aquatics.

Российские и белорусские спортсмены в связи с событиями на Украине пропускают уже второй чемпионат мира по водным видам спорта, на котором разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге и водном поло.

Вместе с тем президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам в статусе генерального директора Олимпийского совета Азии (ОСА) на прошлой неделе выступил с предложением допустить российских и белорусских спортсменов до участия в предстоящих Азиатских играх в Китае. Его предложение было поддержано генассамблей ОСА, однако конкретных деталей выступления россиян и белорусов на этих соревнованиях до сих пор озвучено не было.