16 июля, 11:54
Уимблдон

Тарпищев считает, что в этом году качество травяного покрытия Уимблдона вызывает вопросы

По мнению президента Федерации тенниса России, из-за этого разница между теннисистами нивелируется

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Корты на Уимблдоне в этом году медленные и жесткие, что является нетипичным для травяного покрытия. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Из россиян в этом году лучший результат на турнире в мужском одиночном разряде показал дошедший до полуфинала Даниил Медведев, в женском одиночном разряде - Мирра Андреева и Екатерина Александрова, которые завершили выступление в четвертом круге.

"Трава, конечно, не наше покрытие, но тем не менее в этом году возникают вопросы. Что это за трава, что все сзади играют, никто к сетке не выходит? Медленная, жесткая. Мяч резко тормозит, и поэтому сейчас разница между игроками нивелируется", - сказал Тарпищев.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. 16 июля в финале мужского одиночного разряда встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. 15 июля победительницей соревнований у женщин стала представительница Чехии Маркетка Вондроушова. Из россиян в одиночных разрядах турнир выигрывала только Мария Шарапова (2004). 

Теги:
Уимблдон
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