Олимпийский чемпион Постригай за две недели добрался на байдарке из Петербурга до Москвы

Спортсмен стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, а финишировал 16 июля в Серебряном бору

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Две недели понадобилось олимпийскому чемпиону 2012 года по гребле на байдарке Юрию Постригаю для того, чтобы добраться водным путем из Санкт-Петербурга до Москвы. Как рассказал ТАСС в воскресенье на финише сам спортсмен, сделать это было очень непросто из-за частых дождей и сильного ветра.

34-летний байдарочник стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, в день, когда там проходил VK Fest. Постригай греб в сопровождении катера с утра до вечера, делая остановки на обед и для ночлега. Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом и установил рекорд России в категории "Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург - Москва".

"Я начал жалеть, что ввязался в эту авантюру, уже после первого дня, когда стартовал в Санкт-Петербурге, - признался Постригай. - Думал, что будет попроще. В начале пути мы попали в такую погоду, когда каждый день шел дождь. Кроме того, я весь маршрут греб против течения в 10 километров в час, у меня нога отнималась, все тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это".

"Самый сложный участок на моем пути пришелся на реку Шексну, там был очень сильный разлив, непросто было и на Свири, когда был мощный боковой ветер. Там же произошла самая памятная встреча, когда я проплывал под мостом, который ремонтировали. Мужик видит плывущую байдарку с катером сопровождения и кричит, мол, что у вас за движуха такая. Я ему в ответ говорю, что плыву из Питера в Москву. В ответ - широченная улыбка без зубов и пожелания удачи от души", - рассказал спортсмен.

Олимпийский чемпион заметил, что за две недели, проведенные в байдарке, он еще раз убедился, насколько гостеприимны русские люди в глубинке. "В середине гонки из-за поломки катера сопровождения мне пришлось плыть в одиночку. И я очень благодарен хозяину одного из катеров, который по доброте душевной шел рядом со мной очень долгое расстояние, пока не вернулась моя группа сопровождения. В Калязине мы попросились на отдых, можно сказать, к первому встречному человеку, чтобы поесть и переодеться, и нас всех шестерых с радостью приняли", - сказал Постригай.

"Самое большое расстояние, которое мне удавалось преодолеть за день, равнялось примерно 90 километров, это случалось на каналах, на Новоладожском и Онежском, к примеру. Два дня у нас была остановка после Череповца, когда в Рыбинском водохранилище был шторм из-за сильного ветра, из-за чего лодка могла запросто перевернуться", - заметил собеседник ТАСС.

"Сидеть сложа руки из-за недопуска на чемпионат мира мы не будем"

"Может ли у меня теперь появиться желание доплыть своим ходом от Москвы до олимпийского Парижа? Точно нет, я вообще специализируюсь на коротких дистанциях - 200 и 500 метров. И то, что сейчас мне удалось сделать, - это все-таки не мое. Теперь у меня в планах проведение Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко в Москве в начале августа и на Алтае в сентябре, в Парке Горького на Кубке доброй воли грести хочу", - заметил собеседник ТАСС.

Из-за нежелания германских организаторов августовского чемпионата мира российские байдарочники и каноисты не были допущены до участия в этом турнире, на котором будут разыграны олимпийские лицензии.

"Да, нас не допустили до чемпионата мира в Берлине, но сидеть сложа руки мы не будем из-за этого, стараемся популяризировать свой любимый вид спорта. На Олимпиаде в Париже жизнь не заканчивается. У нас есть возможность привлекать людей заниматься греблей, плывя не по французской Сене, а по родной Москве", - заключил Постригай.