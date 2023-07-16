Макрогузова и Холомина выиграли Кубок России по пляжному волейболу

У мужчин сильнейшими оказались Илья Лешуков и Олег Стояновский

ТАСС, 16 июля. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, представляющие московское "Динамо", стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования завершились в воскресенье.

В финале Макрогузова и Холомина обыграли Екатерину Бирлову и Дарью Рудых, которые также представляют "Динамо". Бронзу завоевали Мария Егорова и Арина Ряжнова, выступающие за "Локомотив" из Калининградской области.

У мужчин сильнейшими оказались Илья Лешуков и Олег Стояновский, играющие за "Факел" из Нового Уренгоя, серебро завоевали Игорь Величко и Максим Сиволап из "Обнинска", бронзу - представляющие "Витязь" из Анапы Вячеслав Красильников и Константин Семенов.

Финал Кубка России прошел с 13 по 16 июля в Кемерове. В турнире приняли участие 32 мужские и 32 женские команды. Соревнование состояло из группового этапа и плей-офф.