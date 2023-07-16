Российский теннисист Демин уступил в финале юниорского Уимблдона

В решающем матче спортсмен уступил британцу Генри Сирлу

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Россиянин Ярослав Демин в субботу проиграл британскому теннисисту Генри Сирлу в финальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Сирла, который не получил на турнире номера посева. Демину был присвоен пятый номер посева. Сирл стал первым за 61 год британцем, которому удалось победить на юниорском Уимблдоне. В 1962 году турнир выиграл Стэнли Мэттьюз.

22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном. Из отечественных спортсменов в соревновании приняли участие Демин, Алина Корнеева и Анастасия Гречкина.

Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Roland Garros в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко. Выход в финал Уимблдона 2023 года - лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Australian Open (2022).

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Из россиян юниорский Уимблдон в одиночном разряде выигрывал Андрей Кузнецов (2009). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.