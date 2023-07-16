Тарпищев: финалист юниорского Уимблдона Демин является продуктом спартаковской школы

В воскресенье российский теннисист в решающем матче Уимблдона проиграл британцу Генри Сирлу

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Ярослав Демин, ставший в текущем сезоне финалистом Уимблдона, является продуктом спартаковской школы. Об этом ТАСС в воскресенье заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Демин в воскресенье проиграл британскому теннисисту Генри Сирлу в финальном матче со счетом 4:6, 4:6. Это лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

"Выход в финал - уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской, - сказал Тарпищев. - Реально он все время в сборной, на примете, талантливый парень".

Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко.