Команда из Красноярского края победила в чемпионате России по альпинизму

Соревнования прошли в ущелье Узункол Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 16 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по альпинизму в техническом классе прошел в ущелье Узункол Карачаево-Черкесии, победу одержала команда из Красноярского края с результатом 14,3 балла. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель комиссии классического альпинизма, член правления Федерации альпинизма России, организатор чемпионата Александр Яковенко.

"Первое место с результатом 14,3 балла заняла команда Красноярского края в составе Василия Терехина (мастер спорта), Артема Пивоварчика (1-й разряд), Алексея Мехова (кандидат в мастера спорта), которая прошла три маршрута категорий трудности 5Б и 6А", - сказал Яковенко.

На втором месте с результатом 14,1 балла оказалась команда из Санкт-Петербурга в составе Евгения Яблокова, Алексея Соловея и Константина Орлова, также совершившая три восхождения категорий сложности 5Б и 6А. Третье место с результатом 13,2 балла заняла команда "Санкт-Петербург-2" в составе Павла Фоминых, Надежды Пильщиковой и Кирилла Кожухова, они прошли три маршрута категории сложности 6А. Впервые в общем зачете очного технического класса чемпионата России приняла участие одна женская команда - "Ростов-Воронеж", девушки заняли 13-е место.

Очный чемпионат России по альпинизму в техническом классе стартовал 1 июля в ущелье Узункол в горах Карачаево-Черкесии. Участниками стали 17 команд из 15 регионов страны, всего порядка 50 спортсменов. Для восхождений в районе было выбрано 18 маршрутов высших категорий сложности - от 5А до 6А. В течение 10 дней команды совершали восхождения в режиме марафона.

Победители определялись по скорости прохождения и рейтингу маршрутов. На соревнованиях работали 20 судей, которые базировались в высокогорных лагерях, расположенных под массивами восхождений, откуда вели наблюдение за командами. "Очные соревнования по альпинизму - это не только испытания для команд на выносливость и техническую подготовленность, но и умение тактически правильно осуществить выбор маршрута и его прохождение", - отметил Яковенко.

Организатор соревнований - Федерация альпинизма России при участии Министерства спорта России и Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики. В текущем году соревнования были приурочены к 100-летию отечественного альпинизма.