Гимнаст Далалоян рассказал, что ему понравилось играть с футболистами Смоловым и Тюкавиным

Олимпийский чемпион отметил, что ждет от "Динамо", болельщиком которого он является, хороших результатов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян был рад сыграть в одной команде с футболистами московского "Динамо" Константином Тюкавиным и Федором Смоловым. Об этом Далалоян рассказал ТАСС в воскресенье.

16 июля пройдет финал Betboom - Московского кубка селебрити (МКС), в котором сыграют медийные команды 2Drots и "Броук Бойз". Перед ним прошел Super Skill Challenge, в котором сборная МКС победила команду "Динамо" (5:4), состоявшую из футболистов бело-голубых Смолова, Тюкавина, Арсена Захаряна и Ярослава Гладышева, а также известных болельщиков команды, среди которых был Далалоян.

"Это крутой челлендж, сейчас же много таких, они набирают большие обороты - такие виды соревнований на точность, резкость, - сказал Далалоян. - Я думаю, что это примерно то же самое, очень интересно, очень круто поддержать любимую команду "Динамо", быть частью этого, тем более с нашими основными ребятами. Конечно, своим выступлением сегодня доволен, получилось даже лучше, чем хотелось, но можно было гол забивать".

"Понятно, что футболистам, может быть, не очень интересно, они каждый день играют, наверное, не так загораются, как мы. Но все равно все бились, старались одинаково, одной командой. Мне понравилась, в принципе, связка Далалоян-Тюкавин-Смолов, сыграли неплохо", - добавил олимпийский чемпион.

Далалоян рассказал, что не может выделить главного футболиста в команде. "Я болею за всю команду "Динамо", не вижу смысла выделять какого-то главного игрока. Конечно, и Федор [Смолов] классный атакующий, Захарян классный атакующий. Но вообще все классные и лучшие в "Динамо". Ждем от команды побед", - заключил он.