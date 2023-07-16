Россиянин Торопченко подписал новый контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 16 июля. Российский нападающий Алексей Торопченко подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на два сезона, годовая зарплата хоккеиста составит $1,25 млн. Ранее Торопченко обратился в арбитраж по предложенной ему зарплате. По предыдущему контракту игрок получал $750 тыс. в год.

"Сент-Луис" ранее объявил о подписании контракта новичка сроком на три года со словацким нападающим Далибором Дворски, выбранным клубом под 10-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

Торопченко 24 года, он был выбран "Сент-Луисом" в четвертом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 113-м номером. В прошедшем сезоне россиянин провел 69 матчей за "Сент-Луис", в которых набрал 19 (10 голов + 9 результативных передач) очков. Всего на счету хоккеиста 109 матчей и 23 (12+11) очка в лиге.

В прошлом сезоне "Сент-Луис" по итогам регулярного чемпионата занял шестое место в Центральном дивизионе и впервые за пять лет не попал в плей-офф НХЛ.