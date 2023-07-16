Футбольный клуб "Рубин" из Ялты сыграл вничью в своем первом матче во Второй лиге

Матч против команды "Биолог-Новокубанск закончился со счетом 1:1

ТАСС, 16 июля. Ялтинский "Рубин" со счетом 1:1 в воскресенье сыграл вничью в гостевом матче Леон - Второй лиги против клуба "Биолог-Новокубанск" из Краснодарского края.

В составе хозяев забитым мячом отметился Илья Мамкин (56-я минута). У гостей отличился Азамат Атаев (7).

В следующем туре "Рубин" на своем поле сыграет против команды "Кубань-Холдинг" 23 июля. "Биолог-Новокубанск" в тот же день встретится на выезде с клубом "СКА-Ростов".

"Рубин" получил аттестат для участия во Второй лиге 6 июня. Ранее, 1 июня, аналогичный документ получил "Севастополь". Крымские команды сыграют в первой подгруппе первой группы дивизиона Б. Вместе с ними выступают "СКА-Ростов", майкопская "Дружба", "Биолог-Новокубанск", ставропольское "Динамо" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения полуострова с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.