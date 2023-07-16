16 июля, 16:16
Зимние олимпийские виды спорта

Легков заявил, что мечтает о возвращении россиян на соревнования с гимном и флагом

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года в лыжной гонке на 50 км Александр Легков мечтает о возвращении российских спортсменов на международные соревнования, где они будут выступать с национальным гимном и флагом. Об этом он в воскресенье рассказал на VK Fest в рамках лектория "Знание".

"Мне посчастливилось пробежать на домашних Олимпийских играх, победить на королевской дистанции, когда награждение было на закрытии [Олимпиады] в присутствии нашего президента. Печально, что я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России на награждении. После Сочи россияне выступали на Олимпиадах без флага. Надеюсь, скоро к этому вернется, мечтаю, чтобы наши спортсмены к этому вернулись", - сказал Легков.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 

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Зимние олимпийские виды спорта
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