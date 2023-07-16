Олимпийская чемпионка Валиева рассказала о своих кумирах в фигурном катании

Фигуристка отметила, что старается бегать как Алина Загитова и прыгать как Александра Трусова

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева старается совершенствоваться благодаря другим фигуристкам, в частности, олимпийской чемпионке Анне Щербаковой и серебряному призеру Олимпиады в Пекине Александре Трусовой. Об этом она рассказала в воскресенье на VK Fest в рамках лектория "Знание".

"Первый раз посмотрела фигурное катание в 2014 году, увидела [олимпийскую чемпионку в одиночном катании] Юлию Липницкую, на следующий день пошла на тренировку и сказала, что хочу вращаться, как Юля. Потом была Евгения Медведева и ее фантастические программы, Алина Загитова. Позже в группе [Этери] Тутберидзе увидела как [Александра] Трусова, [Анна] Щербакова, другие девочки наращивают четверные прыжки, это казалось чем-то невероятным в женском катании", - сказала Валиева.

"Когда ты в такой обстановке, начинаешь тянуться. И в данный момент это помогает. Теперь стараюсь бегать как Алина, прыгать как Саша. От всех девочек теперь беру какие-то фишки", - добавила она.