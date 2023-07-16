Футболисты "Севастополя" обыграли ростовский СКА в своем первом матче во Второй лиге

Крымская команда дома победила со счетом 3:1

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" со счетом 3:1 обыграл СКА из Ростова-на-Дону в матче первого тура Леон - Второй лиги. Встреча прошла в воскресенье в Севастополе в присутствии 5 350 зрителей.

В составе победителей голы забили Александр Смирнов (34-я минута), Матвей Гуйганов (38), Редван Османов (63). У СКА отличился Павел Соломатин (11).

Перед матчем прозвучали гимны РФ и Севастополя. После финального свистка зрители исполнили гимн города, футболисты команды хозяев приветствовали болельщиков.

Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с клубом "Биолог-Новокубанск". Крымские команды выступают в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. 1 июня "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24. 6 июня аналогичный документ получил "Рубин".

"Севастополь" в следующем матче на выезде сыграет со ставропольским "Динамо" 23 июля. СКА в этот же день примет "Биолог-Новокубанск".