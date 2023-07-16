Легков считает, что поддержка спортсменов в России - лучшая в мире

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам отметил поддержку, которую спорту оказывает президент России Владимир Путин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Поддержка спортсменов в России является лучшей по сравнению со всем остальным миром, это достигается во многом благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение в воскресенье на VK Fest в рамках лектория "Знание" высказал олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков.

"Любит ли Путин биатлон? Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис и фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю: ни в одной стране мира спортсмены не получают такой поддержки, как у нас", - сказал Легков.

"Путин - самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его", - добавил он.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Легков завоевал золотую медаль в гонке на 50 км. В эстафете лыжник стал серебряным призером Игр.