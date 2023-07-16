Президент "Рубина" из Ялты назвал потрясающими эмоции после первого матча во Второй лиге

В воскресенье "Рубин" со счетом 1:1 сыграл вничью в гостевом матче против команды "Биолог-Новокубанск"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Биолог-Новокубанск" оказал очень теплый прием футбольному клубу "Рубин" из Ялты, крымская команда испытала потрясающие эмоции от дебютного матча в Леон - Второй лиге. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент ялтинской команды Кирилл Шапошников.

В воскресенье "Рубин" со счетом 1:1 сыграл вничью в гостевом матче против команды "Биолог-Новокубанск".

"Эмоции потрясающие, - сказал Шапошников. - Во-первых, мы благодарны клубу "Биолог-Новокубанск" за теплый прием и встречу нашей команды. Соперниками мы были только на поле, а за его пределами приобрели друзей из Футбольной национальной лиги (ФНЛ - прим. ТАСС). Очень душевный и уютный стадион, атмосфера на матче футбольная, в том числе благодаря и нескольким десяткам наших болельщиков, которые проделали путь в 700 с лишним километров из Ялты".

Шапошников отметил, что задача команды - закрепиться в тройке по итогам первого этапа. "По игре считаю, что обе команды показали зрелищный и атакующий футбол, ничья закономерна, хотя по тому, как складывался матч, мы могли и выиграть. Но это футбол, мы рады первым очкам, тем более на выезде! Задача радовать болельщиков игрой и победами. И желательно закрепиться в тройке по итогам первого этапа первенства".

В следующем туре "Рубин" на своем поле сыграет против команды "Кубань-Холдинг" 23 июля. "Биолог-Новокубанск" в тот же день встретится на выезде с ростовским СКА.

"Рубин" получил аттестат для участия во Второй лиге 6 июня. 1 июня аналогичный документ получил "Севастополь". Крымские команды играют в первой подгруппе первой группы дивизиона Б. Вместе с ними выступают СКА, майкопская "Дружба", "Биолог-Новокубанск", ставропольское "Динамо" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края.