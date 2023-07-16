Валиева, Киселева и Легков обсудили фиджитал-спорт на фестивале VK Fest

На VK Fest в рамках лектория "Знание" прошла дискуссия "Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте"

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева с удовольствием поучаствовала в создании видеоигры по фигурному катанию. Об этом она рассказала в воскресенье на VK Fest в рамках лектория "Знание".

На VK Fest в рамках лектория "Знание" прошла дискуссия "Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте". Участниками стали Валиева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, олимпийский чемпион 2014 года в лыжной гонке на 50 км Александр Легков и обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Локомотива" Александр Шешуков.

"Я бы согласилась разрабатывать видеоигру про фигурное катание. Знаю, что попытки уже были, но все не то, по сравнению с баскетболом или футболом. Я бы с удовольствием поучаствовала, что-то подсказала, поиграла", - сказала Валиева.

Киселева отметила, что фиджитал-спорт вызывает интерес благодаря совмещению компьютерных игр и спорта. "Фиджитал-спорт - это потрясающе и интересно, я только что вернулась из Казани, где проходили фиджитал-игры по скейтбордингу, чтобы в них победить, недостаточно быть гуру в компьютерных играх, потому что нужно проводить трюки вживую. Это объединение - современная и нужная идея, тех, кто проводит много времени в компьютерах, мы выводим на стадионы, а тех, кто уже в спорте, мы вводим в компьютерный мир", - сказала Киселева.

Легков считает, что при создании фиджитал-игр по лыжным гонкам или фигурному катанию могут возникнуть определенные сложности. "Все, что связано с фиджитал-играми, касается футбола, бокса, хоккея, но в фигурном катании, художественной гимнастике, фигурном катании фиджитал представить сложно. Но идея совмещения - прекрасна", - отметил он.

С 14 по 15 июля в Казани прошли восьмые фиджитал-игры, участники выступали в соревнованиях по скейтбордингу. Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.