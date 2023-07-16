Россиянин Просветов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Аризона"

В прошлом сезоне голкипер провел за команду семь матчей

ТАСС, 16 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" подписал новый контракт с российским вратарем Иваном Просветовым. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком рассчитан на один год. Условия соглашения не разглашаются.

Просветову 24 года, он был выбран "Аризоной" в 2018 году на драфте НХЛ под 114-м номером. В прошлом сезоне вратарь провел семь матчей в составе команды, в которых одержал четыре победы и потерпел три поражения. В среднем голкипер пропускал 3,98 шайбы за игру, его коэффициент надежности составил 88%. Также россиянин принял участие в 38 матчах за "Тусон Роудраннерс" - фарм-клуб "Аризоны", который выступает в Американской хоккейной лиге. Вратарь в среднем пропускал 3,06 шайбы за матч и отражал 90% бросков.

В прошлом сезоне "Аризона" заняла 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда по итогам 82 матчах набрала 70 очков и не смогла выйти в плей-офф.