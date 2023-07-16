Журова назвала историческим событием матчи крымских футбольных клубов во Второй лиге

Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" и "Севастополь" провели дебютные матчи во Второй лиге

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дебютные матчи крымских клубов в Леон - Второй лиге = историческое событие. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" и "Севастополь" провели дебютные матчи во Второй лиге. "Рубин" со счетом 1:1 сыграл вничью в гостевом матче против команды "Биолог-Новокубанск", "Севастополь" дома обыграл ростовский СКА (3:1).

"Очень давно они мечтали, чтобы это случилось, - сказала Журова. - Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют. Клубы могут полноценно играть. Это историческое событие, справедливость восторжествовала".

"Рубин" получил аттестат для участия во Второй лиге 6 июня. 1 июня аналогичный документ получил "Севастополь". Крымские команды играют в первой подгруппе первой группы дивизиона Б. Вместе с ними выступают СКА, майкопская "Дружба", "Биолог-Новокубанск", ставропольское "Динамо" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края.