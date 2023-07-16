Тренер "Севастополя" отметил значимость болельщиков во время первого матча во Второй лиге

В своем первом матче во Второй лиге "Севастополь" дома обыграл ростовский СКА

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Футболисты и болельщики создали атмосферу праздника на стадионе в Севастополе во время первого матча одноименной команды в Леон - Второй лиге. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал главный тренер "Севастополя" Станислав Гудзикевич.

В воскресенье "Севастополь" на своем поле победил СКА из Ростова-на-Дону со счетом 3:1. Встречу посетили 5 350 зрителей.

"Такой праздник на нашем стадионе благодаря нашим болельщикам и футболистам, клубу в целом, - сказал Гудзикевич. - Была проделана большая работа, только мы знаем о том, какие у нас проблемы возникали по ходу подготовки. Я не скажу, что мы полностью вылезли из этой ситуации, еще двигаемся вперед, нам предстоит на некоторые позиции провести комплектацию, но те парни, которые были сегодня на футбольном поле, сделали многое и даже больше, чем могли. Им за это большое спасибо! Ну и болельщикам, они у нас всегда такие".

"Что касается игры, было волнение, сумбур, даже те моменты, которые мы создали в начале игры, потом получили контратаку, пропустили гол. Было видно, что мы не играем в тот футбол, который на протяжении этого короткого времени стараемся развивать. Но мы успокоили команду, она успокоилась на поле, сделали несколько корректив. Выровняли игру и довели до победного результата", - добавил главный тренер "Севастополя".

"Севастополь" и "Рубин" из Ялты выступают в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. 1 июня "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24. 6 июня аналогичный документ получил "Рубин".

"Севастополь" в следующем матче на выезде сыграет со ставропольским "Динамо" 23 июля.