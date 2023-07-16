Свищев: ФИФА и УЕФА вернут Россию вне зависимости от ситуации с крымскими клубами

В воскресенье ялтинский "Рубин" и "Севастополь" дебютировали во Второй лиге

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Международные футбольные организации снимут отстранение с российских команд вне зависимости от ситуации с командами из Крыма. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" и "Севастополь" провели дебютные матчи в Леон - Второй лиге. "Рубин" со счетом 1:1 сыграл вничью в гостевом матче против команды "Биолог-Новокубанск", "Севастополь" дома обыграл ростовский СКА (3:1).

"Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей, - сказал Свищев. - Регион, который имеет добрые старые традиции в спорте, стартовал как новый субъект в чемпионате России по футболу. Не надо было изначально никого бояться, ФИФА (Международная федерация футбола - прим. ТАСС) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет".

"Севастополь" и "Рубин" получили аттестаты для участия во Второй лиге в начале июня. Крымские команды играют в первой подгруппе первой группы дивизиона Б. Вместе с ними выступают СКА, майкопская "Дружба", "Биолог-Новокубанск", ставропольское "Динамо" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края.