Гендиректор "Севастополя" прокомментировал итог первого матча команды во Второй лиге

Команда в дебютном матче во Второй лиге обыграла ростовский СКА

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Болельщики помогли футболистам "Севастополя" показать достойный результат в дебютном матче в Леон - Второй лиге против ростовского СКА. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый.

В воскресенье "Севастополь" на своем поле победил СКА со счетом 3:1. Встречу посетили 5 350 зрителей.

"Конечно, мы играем и для себя, и для зрителей, которые пришли сегодня, - сказал Чалый. - Почти 5 400 человек, для них мы играем, праздник должны сделать. У футболистов, которые выходят на поле, видя эту энергетическую массу, посыл наших болельщиков, появляется третье, пятое дыхание, которое позволяет нам играть. Мы играли дома, благодарим болельщиков соперника, что приехали, молодцы, проехали столько километров, это дорогого стоит, молодцы ростовские болельщики и наши".

Чалый также прокомментировал ситуацию с получением российского паспорта некоторыми футболистами команды. "С теми, с кем мы могли решить, мы решили, но есть футболисты, с кем нельзя решить. Там два серьезных критерия, чтобы получить паспорт не легионера, - это чтобы не играл за сборную Украины, а также чтобы была родственная связь с кем-то из России, то есть кто-то из дедушек, бабушек, пап, мам. У кого была возможность, мы всем сделали, пять человек не получили, но большая группа у нас получила".

"Севастополь" и "Рубин" из Ялты выступают в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24 1 июня. 6 июня аналогичный документ получил "Рубин". "Севастополь" в следующем матче 23 июля на выезде сыграет со ставропольским "Динамо".