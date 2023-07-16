Карлос - первый. Алькарас стал победителем Уимблдона и сохранил лидерство в рейтинге ATP

В финале испанец обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас в воскресенье выиграл второй в карьере турнир Большого шлема - в финале Уимблдона он победил прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира серба Новака Джоковича. Эта победа позволит 20-летнему спортсмену сохранить первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч закончился со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу первой ракетки мира. В полуфинале испанец обыграл третьего номера мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3, 6:3). Алькарас выиграл второй турнир Большого шлема в карьере - он также является действующим победителем Открытого чемпионата США. Ранее лучшим результатом испанца на Уимблдоне был выход в четвертый круг (2022). Всего на счету Алькараса теперь 12 титулов, 6 из которых он выиграл в текущем году. Выбился он также и в лидеры сезона по числу выигранных матчей (47), ранее лидером по этому показателю был Медведев (46). До Алькараса последним чемпионом Уимблдона не из "Большой четверки" (Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Маррей) был австралиец Ллейтон Хьюитт, выигравший турнир в 2002 году.

С 2018 года Джокович четыре раза подряд выигрывал Уимблдон (в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса), всего на его счету семь побед на этом турнире, по этому показателю он делит второе место с американцем Питом Сампрасом. Больше побед на Уимблдоне только у Федерера (8). 36-летний серб по-прежнему остается рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде (23), 2 из которых он выиграл в 2023 году. В финале Открытого чемпионата Франции он обыграл норвежца Каспера Рууда, в решающем матче Открытого чемпионата Австралии - грека Стефаноса Циципаса. Оба матча закончились в трех сетах.

На победном Открытом чемпионате Франции - 2023 Джокович обыграл Алькараса в полуфинале - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Накануне Уимблдона Алькарас выиграл первый в карьере титул на траве - на турнире ATP в Лондоне. После финала Уимблдона Джокович отметил способность испанца адаптироваться к разным покрытиям. "Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, "харде", но не на траве", - шутливо сказал Джокович.

"Не наше покрытие"

Из представителей России единственную победу на Уимблдоне в одиночных разрядах одержала Мария Шарапова в 2004 году. Еще дважды россиянки играли в финалах: Шарапова - в 2011 году, Вера Звонарева - в 2010-м. Мужчины до финала не доходили ни разу. В прошлом сезоне организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отстранили россиян и белорусов от участия в турнире. В 2023 году теннисистов из России и Белоруссии допустили к соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. Переда стартом турнира были опасения, связанные с тем, что отечественные спортсмены столкнутся с проблемами при оформлении виз, но в результате почти все ведущие теннисисты страны приняли участие в Уимблдоне. Самой большой потерей стало отсутствие Карена Хачанова, который снялся с соревнований из-за травмы.

Лучший результат на турнире показал Медведев - он впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, ранее россиянин не проходил далее четвертого круга. До четвертьфинала дошли Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Для Рублева Уимблдон оставался единственным турниром Большого шлема, на котором он не выходил в четвертьфинал. 25-летний Сафиуллин показал лучший в карьере результат на соревнованиях этой категории - ранее он не проходил на турнирах Большого шлема далее второго круга. Спортсмен по ходу Уимблдона обыграл теннисистов из топ-30 мирового рейтинга - испанца Роберто Баутиста-Агута и канадца Дениса Шаповалова. С декабря 2022 года с Сафиуллиным работает победитель юниорского Уимблдона 2009 года 32-летний Андрей Кузнецов, который в прошлом году сам выступал на турнирах ATP. 2023 год Сафиуллин встретил 88-й ракеткой мира, благодаря Уимблдону он 17 июля дебютирует в топ-50.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в первой сотне дебютирует 16-летняя Мирра Андреева. На Уимблдоне она дошла до четвертого круга - теперь это ее лучший результат на турнирах Большого шлема - и имела хорошие шансы на четвертьфинал, но не удержала брейк во втором сете матча против американки Мэдисон Киз (6:3, 6:7 (4:7), 2:6). Необходимо учесть, что россиянка провела больше матчей на турнире, чем ее соперница, так как для попадания в основную сетку соревнований участвовала в квалификации - это три дополнительные игры. В конце третьего сета Андреева упала и выронила ракетку, судья расценила этот эпизод как нарушение правил и оштрафовала спортсменку. После матча россиянка отказалась пожимать арбитру руку, а позже была оштрафована на $8 тыс. за неспортивное поведение. Также до четвертого круга Уимблдона дошла 21-я ракетка мира Екатерина Александрова. Другие россиянки завершили выступление раньше. Первой ракетке страны Дарье Касаткиной, которая проиграла в третьем круге, это стоило 10-го места в рейтинге. 15-я ракетка мира Людмила Самсонова, которая обычно показывает на травяном покрытии хорошие результаты, проиграла в первом же матче.

Тот факт, что до высоких стадий Уимблдона добрались игроки, ранее не отличавшиеся хорошим выступлением на травяных турнирах, можно объяснить качеством покрытия. Например, шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне первый в карьере матч на траве выиграл только 20 июня на турнире Лондоне, а на Уимблдоне дошел до четвертьфинала. "Трава, конечно, не наше покрытие, но в этом году возникают вопросы. Что это за трава, что все сзади играют, никто к сетке не выходит? Медленная, жесткая. Мяч резко тормозит, поэтому сейчас разница между игроками нивелируется", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

22 июня он сообщил ТАСС о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном. В результате в турнире смогли принять участие только Ярослав Демин, Алина Корнеева и Анастасия Гречкина. Корнеева, в этом сезоне выигравшая два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде, дошла до полуфинала. Демин впервые в карьере вышел в финал, в котором уступил британцу Генри Сирлу (4:6, 4:6). "Выход в финал - уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса, - сказал Тарпищев. - Он все время в сборной, на примете, талантливый парень".

Драма Жабер

В рейтинге WTA по итогам Уимблдона также мог сменится лидер. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек в четвертьфинале со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6 проиграла украинке Элине Свитолиной, которая в этом году вернулась к соревнованиям после рождения дочери и получила от организаторов турнира специальное приглашение (wild card). Белоруске Арине Соболенко нужно было выйти в финал, чтобы впервые в карьере стать лидером мирового рейтинга, но она в полуфинале уступила Онс Жабер из Туниса - 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Жабер вышла в финал Уимблдона второй год подряд. По пути к решающему матчу она также обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину - свою обидчицу по турниру 2022 года. "Представляете, какой будет праздник в ее стране, потому что никогда еще представители Туниса не выигрывали турниры Большого шлема. Это будет очень красивая история для всего мирового тенниса, - сказал в беседе с ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. - Жабер обыграла двух гигантов женского тенниса - Елену Рыбакину и Арину Соболенко, так что она абсолютно заслужила победу, но еще нужно выиграть финал". Сделать последний шаг к трофею у Жабер не получилось, она проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии - 4:6, 4:6. Представительница Туниса расплакалась на церемонии награждения и назвала это поражение самым болезненным в карьере. После вручения главного приза чемпионке к Жабер подошла принцесса Уэльская Кейт (Миддлтон), чтобы поддержать спортсменку.

Вондроушова, как и Жабер, уже имела опыт игры в финале турниров Большого шлема - в 2019 году она проиграла в финале Открытого чемпионата Франции австралийке Эшли Барти. На Уимблдоне 42-я ракетка мира Вондроушова стала самой низкорейтинговой победительницей турнира в Открытой эре (с 1968 года). Это ее второй титул WTA. На счету 6-й ракетки мира Жабер четыре титула. Благодаря победе Вондроушова в понедельник дебютирует в первой десятке рейтинга WTA, вытеснив из нее Касаткину.

Отказ от рукопожатий, журналисты и экоактивисты

Только два корта Уимблдона оборудованы крышей, поэтому из-за дождей на старте турнира спортсмены столкнулись с проблемами с расписанием. Матчи постоянно переносились, пока одни теннисисты ждали возможности сыграть матч первого круга, другие боролись за выход в третий круг.

Не обошлось и без скандалов, связанных с отказом украинских теннисисток от рукопожатий с представительницами России и Белоруссии. В отличие от Открытого чемпионата Франции, жеребьевка Уимблдона достаточно долго не сводила украинок с соперницами из этих стран. В матче четвертого круга Свитолина обыграла двукратную победительницу турниров Большого шлема и бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко. Обе спортсменки не стали подходить к сетке для традиционных послематчевых рукопожатий. Несмотря на упорный матч - 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) в пользу Свитолиной - часть трибун освистала покидавшую корт Азаренко.

Украинка заявила журналистам, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами с Украины и представителями России и Белоруссии, чтобы избегать подобных негативных ситуаций. Это предложение поддержала Соболенко: "Кто-то должен выпустить заявление об отказе от рукопожатий, чтобы теннисисты прекратили уходить с корта в атмосфере ненависти". Если WTA заявила, что с уважением относится к отказу украинок от послематчевых рукопожатий с представительницами России и Белоруссии и считает это личным решением каждой спортсменки, то организаторы Уимблдона не посчитали нужным предупреждать зрителей о сложившейся ситуации. "Мы не будем делать объявлений о том, что рукопожатий не будет. Я думаю, у нас чрезвычайно знающая публика, которая понимает, что происходит. Считаю, что после их потрясающего матча мы должны говорить только о теннисе и не сосредоточиваться на всем остальном", - сказала британской вещательной корпорации Би-би-си главный исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

5 июля участники протестного движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), выступающего за скорый переход к зеленой энергетике, дважды вынуждали останавливать матчи на турнире. Они выбегали на травяной корт, разбрасывая оранжевые конфетти и фрагменты пазла. В первый раз они прервали игру первого круга между японцем Сё Симабукуро и болгарином Григором Димитровым, а спустя два часа - матч между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл. Все протестующие были задержаны, матчи доиграли, но на следующий день организаторы Уимблдона убрали из сувенирных магазинов все пазлы.

До начала Уимблдона в оргкомитете турнира сообщили ТАСС, что не будут рассматривать заявки на аккредитацию от российских и белорусских изданий. Однако избежать неприятных ситуаций с участием представителей СМИ не удалось. Так, белоруске Азаренко пришлось уточнять у журналистов, что они имеют в виду, когда ее спросили, что Уимблдон значит для России и какую роль он играет в ее культуре. Другой журналист поздравил испанку Паулу Бадосу с выходом в третий круг, хотя она пришла на пресс-конференцию после того, как снялась с матча второго круга против украинки Марты Костюк. Итальянцу Яннику Синнеру пришлось поправить журналиста - тот считал, что следующим соперником восьмой ракетки мира будет победитель матча между Циципасом и американцем Кристофером Юбенксом, а не Сафиуллин.

Уимблдоном завершается травяная часть сезона. Самые престижные соревнования в оставшейся части сезона пройдут на покрытии "хард", в том числе и последний в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США (28 августа - 10 сентября). Действующими победителями в одиночных разрядах являются Алькарас и Свёнтек.