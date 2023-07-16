Как сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, встреча должна состояться в одну из пауз на игры национальных сборных

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" планирует провести товарищеский матч с медийной командой 2Drots. Об этом журналистам в воскресенье сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

16 июля команда 2Drots стала победителем Betboom - Московского кубка селебрити, обыграв в финале турнира "Броук Бойз" (2:1). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

"Мы планируем провести товарищеский матч с победителем турнира - с командой 2Drots - в одну из пауз на сборные", - сказал Пивоваров.

"Мне очень понравилось это событие, столько людей пришло, провели такое шоу", - прокомментировал генеральный директор "Динамо" итоги финального матча турнира.

В прошлом сезоне команда 2Drots участвовала в Фонбет - Кубке России и вылетела во втором раунде "пути регионов".