Команды Young Kings и "Гатчина" выиграли турнир по баскетболу 3x3 на фестивале Urban Games

Турнир проходил среди юношей и девушек 2005 года рождения и младше

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Команда Young Kings в воскресенье стала победителем соревнований по баскетболу 3x3, прошедших в рамках фестиваля молодежной уличной культуры Urban Games. Турнир проходил среди юношей 2005 года рождения и младше.

У девушек в аналогичной возрастной категории победителем стала команда "Гатчина". В соревнованиях среди юниоров и юниорок 2000-2004 годов рождения турнир по баскетболу 3x3 выиграли команды "Мехмат" и "3+1" соответственно.

В соревнованиях по велоспорту в дисциплине "ритм-трек" победителями в различных возрастных категориях стали Борис Пономарев, Александра Коновалова, Кирилл Кузьмин, Евдокия Корлякова, Кирилл Богомолов и Софья Соковикова.

В турнире по брейкингу среди мужчин и женщин от 19 лет победу одержала команда Original People, а в возрасте от 10 до 15 лет - команда "ХО". В индивидуальных соревнованиях по танцевальному спорту в разных возрастных категориях победили Кристина Кочнева, Артем Рой, Мария Костина и Нелли Иванова.

Лучшим в соревнованиях по роллер-спорту в дисциплине "Прыжок в высоту с места" среди мужчин стал Иван Куцев. В турнире по флорболу в разных категориях первое место заняли команды "Авентадор", "Динамо-Адель" и "Острые клюшки".

Соревнования проходили в Казани с 15 по 16 июля.