Футболисты сборной Италии в четвертый раз выиграли чемпионат Европы до 19 лет

В финале итальянцы со счетом 1:0 обыграли португальцев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 1:0 победила команду Португалии в финальном матче юниорского чемпионата Европы по футболу (среди игроков до 19 лет). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Та-Кали" на Мальте.

Единственный гол на 19-й минуте забил защитник Микаель Кайоде.

Португальцы стали победителями группы A, победив во всех трех матчах и набрав 9 очков. Итальянцы с 4 очками заняли второе место, опередив команду Польши благодаря большему числу забитых мячей. В полуфинале португальцы разгромили норвежцев (5:0), а сборная Италии была сильнее испанцев (3:2).

Сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат Европы среди игроков до 19 лет. Ранее итальянцы побеждали на этом турнире в 1958, 1966 и 2003 годах. При этом итальянцы семь раз становились серебряными призерами турнира, в последний раз - в 2018 году, уступив в решающем матче соревнований португальцам (3:4 после дополнительного времени).

Команда Португалии доходила до финала юниорского чемпионата Европы в четырех последних розыгрышах из пяти, однако стала победителем турнира лишь однажды (2018). В 2017 году португальцы уступили англичанам (1:2), в 2019 - испанцам (0:2). В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Сборная Португалии является четырехкратным победителем чемпионата Европы среди игроков до 19 лет (1961, 1994, 1999, 2018).

О юниорском чемпионате Европы

Юниорский чемпионат Европы проводится ежегодно с 1948 года. Рекордсменами турнира по количеству побед являются сборные Англии и Испании, на счету которых 11 титулов. В 2022 году англичане в решающем матче соревнований победили команду Израиля (3:1 после дополнительного времени). Сборная СССР побеждала на чемпионате Европы до 19 лет шесть раз.

В 2023 году турнир проходил на Мальте с 3 по 16 июля, в 2024 году соревнования примет Северная Ирландия.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.