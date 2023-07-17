16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала в топ-100 рейтинга WTA

Спортсменка поднялась на 36 позиций и теперь занимает 66-е место

ТАСС, 17 июля. Россиянка Мирра Андреева поднялась со 102-го на 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Андреева дошла до четвертого круга, в котором уступила американке Мэдисон Киз. Андреевой 16 лет, она принимала участие во втором взрослом турнире Большого шлема в карьере. Ранее на Открытом чемпионате Франции - 2023 Андреева дошла до третьего круга.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победительница Уимблдона чешка Маркета Вондроушова поднялась на 32 позиции и теперь занимает 10-е место. Российская теннисистка Дарья Касаткина, ранее занимавшая 10-ю строчку, переместилась на 11-ю позицию рейтинга.

Вероника Кудерметова в обновленном рейтинге занимает 14-е место, Людмила Самсонова - 17-е, Екатерина Александрова - 21-е, Анастасия Потапова - 24-е, Анна Блинкова - 37-е, Анна Калинская - 65-е, Элина Аванесян - 69-е, Камилла Рахимова - 78-е. Анастасия Павлюченкова вернулась в первую сотню рейтинга, поднявшись на 23 позиции, теперь она занимает 96-ю строчку.